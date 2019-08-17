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مدرب زينيت يتمسك بلاعبه الأرجنتيني

الرياضة

مدرب زينيت يتمسك بلاعبه الأرجنتيني
AFP Olga MALTSEVA
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ذكرت العديد من التقارير أن مدرب زينيت الروسي، سيرغي سيماك، طلب من إدارة النادي إلغاء صفقة انتقال المدافع الأرجنتيني إيمانويل مامانا، إلى ساسولو الإيطالي.

وحسب صحيفة TyC Sports فإن إدارتي زينيت وساسولو توصلتا إلى اتفاق مبدئي بانتقال مامانا صاحب الـ23 عاما على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع أحقية شرائه بـ10 مليون يورو.

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وأضافت الصحيفة أن مدرب زينيت سيرغي سيماك، ضغط على الإدارة للمحافظة على المدافع الأرجنتيني ضمن أسوار بطل الدوري الروسي الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: sportbox.ru

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