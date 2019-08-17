 
مباشر
عاجل
التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى المعارضة

الروسية كوزنيتسوفا تقصي بليسكوفا من سينسيناتي (فيديو)

الرياضة

الروسية كوزنيتسوفا تقصي بليسكوفا من سينسيناتي (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9u7

تجاوزت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، عقبة منافستها التشيكية كارولينا بليسكوفا، في ربع نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب.

وقلبت كوزنيتسوفا تأخرها أمام بليسكوفا 3-6 في المجموعة الأولى، إلى فوز بمجموعتين لواحدة بعد أن حسمت المجموعتين الثانية والثالثة بـ7-6 و6-3، لتحجز بذلك مقعدا لها في المربع الذهبي.

إقرأ المزيد
غرامة كبيرة بحق
غرامة كبيرة بحق "المشاغب" كيريوس

وستواجه كوزنيتسوفا في نصف نهائي البطولة، الأسترالية آشلي بارتي التي تأهلت بدورها على حساب اليونانية ماريا ساكاري، بنتيجة: 5-7 و6-2 و6-0.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا