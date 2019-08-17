الروسية كوزنيتسوفا تقصي بليسكوفا من سينسيناتي (فيديو)

تجاوزت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، عقبة منافستها التشيكية كارولينا بليسكوفا، في ربع نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب.

وقلبت كوزنيتسوفا تأخرها أمام بليسكوفا 3-6 في المجموعة الأولى، إلى فوز بمجموعتين لواحدة بعد أن حسمت المجموعتين الثانية والثالثة بـ7-6 و6-3، لتحجز بذلك مقعدا لها في المربع الذهبي.

Breaking new ground!@SvetlanaK27 is through to the #CincyTennis semifinal 💪

She moves past Ka. Pliskova, 3-6, 7-6(2), 6-3. pic.twitter.com/7k5qnx5DRB — WTA (@WTA) August 16, 2019

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وستواجه كوزنيتسوفا في نصف نهائي البطولة، الأسترالية آشلي بارتي التي تأهلت بدورها على حساب اليونانية ماريا ساكاري، بنتيجة: 5-7 و6-2 و6-0.

المصدر: وكالات