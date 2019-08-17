الروسية كوزنيتسوفا تقصي بليسكوفا من سينسيناتي (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9u7
تجاوزت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، عقبة منافستها التشيكية كارولينا بليسكوفا، في ربع نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب.
وقلبت كوزنيتسوفا تأخرها أمام بليسكوفا 3-6 في المجموعة الأولى، إلى فوز بمجموعتين لواحدة بعد أن حسمت المجموعتين الثانية والثالثة بـ7-6 و6-3، لتحجز بذلك مقعدا لها في المربع الذهبي.
Breaking new ground!@SvetlanaK27 is through to the #CincyTennis semifinal 💪— WTA (@WTA) August 16, 2019
She moves past Ka. Pliskova, 3-6, 7-6(2), 6-3. pic.twitter.com/7k5qnx5DRB
وستواجه كوزنيتسوفا في نصف نهائي البطولة، الأسترالية آشلي بارتي التي تأهلت بدورها على حساب اليونانية ماريا ساكاري، بنتيجة: 5-7 و6-2 و6-0.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)