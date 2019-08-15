أعلن حساب برشلونة الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يخوض المباراة الافتتاحية من الدوري الإسباني "الليغا" بين برشلونة ومضيفه أتلتيك بلباو، يوم الجمعة.

وشهدت القائمة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، لكنها ضمت معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم الأوروغوياني لويس سواريز والألماني تير شتيغن، والوافد الجديد الفرنسي غريزمان.

وسيتواجد في قائمة برشلونة أيضا بعض اللاعبين المهددين بالرحيل عن النادي الكتالوني في الأيام القادمة، مثل البرتغالي سيميدو والبرازيلي كوتينيو وحتى الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبيلي.

📋 SQUAD

⚽ #AthleticBarça

🏟 San Mamés

This is the first list for our La Liga debut! 👇 pic.twitter.com/zH7r3jSF2n — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2019

إلى ذلك، أكد المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، أنه لن يخاطر بنجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال المباراة الافتتاحية في "الليغا" ضد أتلتيك بيلباو.

وقال فالفيردي، خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لن نقوم بأي مخاطرة مع ميسي، فهو لم يتدرب بشكل جيد مع الفريق".

وأضاف: "سننتظر، لكنه يواصل عملية التعافي بشكل جيد إلى حد ما".

وتابع عن مواجهة بيلباو: "إنها بداية معقدة للموسم، فقد قاموا بالتحضير بشكل جيد، ولعبوا بالكثير من الضغط على خصومهم، وعلينا أن نكون حذرين".

وأردف: "نريد أن نبدأ من جديد، ونفوز بلقب الدوري الإسباني الثالث على التوالي".

وعن عودته لملعب "سان ماميس"، أجاب مدرب بيلباو السابق: "حين أعود إلى سان ماميس، أجد دائما صعوبة في اللعب، وأفضل أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن".

واختتم: "أعرف ما يفعلون حين يلعبون على أرضهم، والضغط الذي يقوم به الفريق في الملعب، وأيضا ضغط الجماهير في المدرجات".

المصدر: وكالات