رسميا.. بن يدر يرحل عن إشبيلية

انتقل المهاجم الفرنسي وسام بن يدر من إشبيلية الإسباني إلى موناكو لخمس سنوات في صفقة مقدرة بـ45 مليون دولار، بحسبما ذكر نادي الإمارة الفرنسية اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس إدارة موناكو، الروسي أوليغ بتروف، في بيان: "وسام لاعب موهوب جدا، مهاجم كامل، أثبت حسه التهديفي في تولوز وإشبيلية، كما أثبت أنه يملك ذهنية مثالية في المسابقات الدولية".

وحسب عدة مصادر قريبة من النادي الفرنسي، سيستثمر موناكو 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) في ضم بن يدر البالغ 29 عاما، والذي يعود إلى الدوري الفرنسي الذي تركه عام 2016 بعد أن حمل ألوان تولوز لستة مواسم.

إقرأ المزيد

وفي غضون ثلاثة مواسم، أصبح بن يدر ذو الأصول التونسية رابع أفضل هداف في تاريخ النادي الأندلسي بتسجيله 70 هدفا في 138 مباراة، كما خاض 4 مباريات مع منتخب فرنسا سجل فيها هدفا وحيدا.

وفي الوقت عينه، سيسلك المهاجم البرتغالي روني لوبيش المرتبط بعقد مع موناكو حتى 2022، الطريق المعاكس منتقلا إلى إشبيلية في صفقة مقدرة بعشرين مليون يورو.

المصدر: أ ف ب