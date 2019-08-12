ديبالا على أعتاب سان جيرمان

أصبح النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، على أعتاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الاثنين، أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات ديبالا البالغ 25 عاما.

وحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن وكيل المهاجم الأرجنتيني سيجتمع مع إدارة "السيدة العجوز" لحسم مصير موكله، وترجح الصحيفة انتقال ديبالا إلى سان جيرمان بعد فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر.

Paulo Dybala could be getting closer to #PSG as the forward’s agent is set to meet #Juventushttps://t.co/gWSPqtCLEPpic.twitter.com/JIUCdgjWTc — footballitalia (@footballitalia) August 12, 2019

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وكان ديبالا قريبا من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد، لكن المفاوضات تعثرت.

وسيبدأ سان جيرمان المفاوضات بشكل جدي مع يوفنتوس لضم اللاعب عقب التأكد من رحيل البرازيلي نيمار، الذي يفاوض حاليا على انتقاله من الفريق الباريسي.

جدير بالذكر أن كلا من برشلونة وريال مدريد مهتمان بالحصول على اللاعب في الموسم الجديد، ويعد النادي الكتالوني أقرب ولو أن الموقف المادي ورغبة باريس سان جيرمان يميلان للغريم ريال مدريد.

المصدر: وكالات