سان جيرمان يكرم وفادة نيم بثلاثية (فيديو)

بدأ فريق باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بالفوز على أولمبيك نيم الوافد الجديد إلى مصاف أندية "ليغ1" بثلاثية، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد.

وأحرز ثلاثية الفريق الباريسي كل من المهاجمين، الأوروغوياني أدينسون كافاني، وكيليان مبابي، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا، في الدقائق (24 من ركلة جزاء، و56، و69) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "حديقة الأمراء".

المصدر: وكالات