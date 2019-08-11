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صلاح يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

الرياضة

صلاح يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك
AFP /Glyn KIRK
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وجه نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، اليوم الأحد، رسالة تهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب محمد صلاح "تغريدة"عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "كل عام والجميع بخير.. عيد أضحى سعيد علينا كلنا".

 

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ولفت النجم محمد صلاح الأنظار بانطلاقته القوية مع فريقه "الريدز"، في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال مساهمته في فوز ليفربول على ضيفه نوريتش سيتي (4-1) الوافد الجديد لـ "البريمير ليغ"، يوم الجمعة الماضي، بإحرازه هدفا وصنع آخر.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول ضد ناديه السابق تشيلسي، في كأس السوبر الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "فودافون أرينا"، بمدينة اسطنبول التركية.

المصدر: "twitter/mosalah" 

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