أول تعليق لوالد الطفل الإنجليزي "النازف" على تصرف محمد صلاح

تلقى النجم المصري محمد صلاح رسالة شكر من والد الطفل الإنجليزي، الذي ساعده نجم ليفربول أثناء تعرضه للضرب من قبل مجموعة من مشجعي فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم.

وكتب والد الطفل "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "شكرا لك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد ما حدث.. طفلي يحبك كثيرا، وألمه ذهب مباشرة بعد أن عدت وقمت بعناقه، أنت رجل عظيم".

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKingpic.twitter.com/wrmHc4vxB9 — Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) 10 августа 2019 г.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري، وهو مع طفل صغير يرتدي قميص "الريدز" وتسيل الدماء من أنفه.

ونشر حساب باسم "جو كوبر"، على "تويتر"، صورة لصلاح مع الطفل، حيث قام اللاعب المصري بطمأنة الطفل الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مجموعة أطفال بسبب الاختلاف على المباراة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مشجع ليفربول الصغير تشاجر مع مجموعة من الأطفال من مشجعي مانشستر يونايتد، وتعرض للضرب المبرح من قبلهم، لكن لحسن حظه، كان محمد صلاح يمر بسيارته من هناك في تلك اللحظة.

وأوضحت التقارير، أن النجم المصري توقف وقام بإبعاد الأطفال عن طفل ليفربول، قبل أن يلتقط صورة معه، ووقع له على قميصه ووعده بمقابلة أخرى.

المصدر: وكالات