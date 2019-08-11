أسفرت جملة من الأخطاء التكتيكية بين مدافعي فريق "أرتورو فرنانديز فيال" وحارسهم، عن هدف "عكسي" في مباراته أمام ضيفه "ديبورتيس ريكوليتا"، ضمن دوري الدرجة الثالثة التشيلي لكرة القدم.

وتناقل أصحاب الأرض الكرة فيما بينهم للانتقال من الدفاع إلى الهجوم عبر التمريرات القصيرة "تيكي تاكا"، وأعادها أحدهم قصيرة إلى حارس المرمى الذي لعبها بشكل خاطئ، فوصلت الكرة إلى أحد لاعبي الخصم، الذي لعبها بدوره بشكل سيئ سهلة بين يدي الحارس، لكن الأخير أخطأ من جديد وفشل هذه المرة في الإمساك بها، فقام زميله المدافع، كريستوفير باري، بتشتيتها "بطريقة غريبة" لتتهادى الكرة في نهاية المطاف في شباكه، عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

When a team start passing it around at the back on Match of the Day highlights pic.twitter.com/dK84nzn1QJ — Adam Hurrey (@FootballCliches) 11 августа 2019 г.

وخسر فريق "أرتورو فرنانديز فيال" في نهاية المطاف بهدف مقابل ثلاثة، ويحتل المركز السابع من بين 11 فريقا.

المصدر: وكالات