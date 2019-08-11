 
مباشر

شاهد.. تيكي تاكا "كوميدية" تسفر عن هدف "عكسي"

الرياضة

شاهد.. تيكي تاكا
twitter.com/FootballCliches
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8xk

أسفرت جملة من الأخطاء التكتيكية بين مدافعي فريق "أرتورو فرنانديز فيال" وحارسهم، عن هدف "عكسي" في مباراته أمام ضيفه "ديبورتيس ريكوليتا"، ضمن دوري الدرجة الثالثة التشيلي لكرة القدم.

وتناقل أصحاب الأرض الكرة فيما بينهم للانتقال من الدفاع إلى الهجوم عبر التمريرات القصيرة "تيكي تاكا"، وأعادها أحدهم قصيرة إلى حارس المرمى الذي لعبها بشكل خاطئ، فوصلت الكرة إلى أحد لاعبي الخصم، الذي لعبها بدوره بشكل سيئ سهلة بين يدي الحارس، لكن الأخير أخطأ من جديد وفشل هذه المرة في الإمساك بها، فقام زميله المدافع، كريستوفير باري، بتشتيتها "بطريقة غريبة" لتتهادى الكرة في نهاية المطاف في شباكه، عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وخسر فريق "أرتورو فرنانديز فيال" في نهاية المطاف بهدف مقابل ثلاثة، ويحتل المركز السابع من بين 11 فريقا.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عشرات الآلاف من المسلمين يؤدون صلاة العيد في مسجد موسكو الجامع 