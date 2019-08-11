شاهد.. مقاتل أمريكي يقاوم حتى الرمق الأخير

تعرض الأمريكي مايك بيري، لإصابة قوية خلال نزال جمعه بالبرازيلي فيسنتيي لوكي، في بطولة "Fight Night 156" للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت أمس في عاصمة أوروغواي مونتيفيديو.

وفاجأ المقاتل البرازيلي منافسه الأمريكي، بعدما قفز عليه، ووجه له ضربة قوية بالركبة على أنفه.

ورغم تعرضه لكسر وإصابة بليغة على مستوى الأنف، إلا أن بيري لم يستسلم، وقاوم حتى نهاية النزال الذي استمر لثلاث جولات.

ولسوء حظ بيري، فقضاة المباراة رجحوا كفة لوكي، ومنحوه الفوز بالنقاط بنتيجة، 29-28، 29-28، 28-29.

🇧🇷 The Silent Assassin gets the split decision victory! #UFCUruguaypic.twitter.com/H7NZYFZu62 — UFC (@ufc) August 11, 2019

وهذه الخسارة الخامسة لبيري في 18 نزالا خاضها في مسيرته الاحترافية حتى الآن، فيما حقق لوكي انتصاره الـ17 في نزاله الـ23.

المصدر: discover24.ru