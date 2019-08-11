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شاهد.. مقاتل أمريكي يقاوم حتى الرمق الأخير

الرياضة

شاهد.. مقاتل أمريكي يقاوم حتى الرمق الأخير
UFC/Twitter.com
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تعرض الأمريكي مايك بيري، لإصابة قوية خلال نزال جمعه بالبرازيلي فيسنتيي لوكي، في بطولة "Fight Night 156" للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت أمس في عاصمة أوروغواي مونتيفيديو.

وفاجأ المقاتل البرازيلي منافسه الأمريكي، بعدما قفز عليه، ووجه له ضربة قوية بالركبة على أنفه.

ورغم تعرضه لكسر وإصابة بليغة على مستوى الأنف، إلا أن بيري لم يستسلم، وقاوم حتى نهاية النزال الذي استمر لثلاث جولات.

ولسوء حظ بيري، فقضاة المباراة رجحوا كفة لوكي، ومنحوه الفوز بالنقاط بنتيجة، 29-28، 29-28، 28-29.

وهذه الخسارة الخامسة لبيري في 18 نزالا خاضها في مسيرته الاحترافية حتى الآن، فيما حقق لوكي انتصاره الـ17 في نزاله الـ23.

المصدر: discover24.ru

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