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شاهد.. تمريرة "سحرية" بكعب محمد صلاح

الرياضة

شاهد.. تمريرة
Globallookpress MANUEL GEISSER, via www.imago-i
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لفت النجم المصري محمد صلاح الأنظار بانطلاقته القوية مع فريقه ليفربول، في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مباراته ضد ضيفه نوريتش سيتي (4-1) الوافد الجديد للبريمير ليغ.

وأحرز الفرعون محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز"، في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وصنع الهدف الثالث لزميله المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، في الدقيقة 28.

كما خطف النجم المصري الأضواء، عندما استحوذ على كرة بسرعته ولياقته البدنية العالية، ومن ثم مررها بلمسة "سحرية" بكعبه لزميله ألكسندر آرنولد، الذي مررها بدوره على طبق من ذهب للمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لكن الأخير أضاع فرصة هدف حقيقي.

 

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ووصل صلاح، حتى الآن، إلى الهدف رقم 55 مع ليفربول في مسابقة الدوري، حيث سجل في موسمه الأول (2017-2018) مع "الريدز" 32 هدفا، وتوج هدافا لـ "البريمير ليغ" من دون منازع، و22 هدفا في موسمه الثاني، وتقاسم صدارة الهدافين مع زميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني، ومع الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال.

المصدر: وكالات 

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