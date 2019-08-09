شاهد.. ليفربول يبدأ الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بقوة

استهل فريق ليفربول مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز مقنع على ضيفه نوريتش سيتي، الوافد الجديد (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

وجاءت باكورة أهداف الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بـ "نيران صديقة"، إذ سجله المدافع الألماني غرانت هانلي، خطأ في مرماه مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.

Assim foi o gol contra do Norwich. É o primeiro gol da Premier League 19-20.pic.twitter.com/8a6nkrCy6V — FutebolNews - Videos 🎥 (@VideosFn) 9 de agosto de 2019

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

Mo Salah starts the race for the Golden Boot. pic.twitter.com/Dny88ZGThy — - (@EnRouteAnfield) 9 de agosto de 2019

وعزز المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك تقدم الريدز، بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 28 بتسديدة رأسية.

Mo Salah's assist, Virgil Van Dijk's goal. The 2 best players in the league working together for a 3rd for Liverpool. pic.twitter.com/Tx21KPRha3 — - (@EnRouteAnfield) 9 de agosto de 2019

وأضاف المهاجم البلجيكي، ديفوك أوريجي، الهدف الرابع لفريق ليفربول، وذلك قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

Premier League : ( Liverpool 4 × 0 Norwich City ) - Liverpool second goal scored by Origi .. pic.twitter.com/qrCSJvm846 — LFC 🔴 (@medialfc_) 9 de agosto de 2019

ومن ثم سجل المهاجم الفنلندي، تيمو بوكي، هدف حفظ ماء الوجه للضيوف، في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "آنفيلد".

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وحصد ليفربول، وصيف بطل الموسم الماضي، بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب جدول الدوري بانتظار نتائج بقية مباريات الجولة الافتتاحية.

المصدر: RT