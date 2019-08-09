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شاهد.. ليفربول يبدأ الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بقوة

الرياضة

شاهد.. ليفربول يبدأ الموسم الجديد
AFP
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استهل فريق ليفربول مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز مقنع على ضيفه نوريتش سيتي، الوافد الجديد (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

وجاءت باكورة أهداف الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بـ "نيران صديقة"، إذ سجله المدافع الألماني غرانت هانلي، خطأ في مرماه مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك تقدم الريدز، بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 28 بتسديدة رأسية.

وأضاف المهاجم البلجيكي، ديفوك أوريجي، الهدف الرابع لفريق ليفربول، وذلك قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. 

ومن ثم سجل المهاجم الفنلندي، تيمو بوكي، هدف حفظ ماء الوجه للضيوف، في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "آنفيلد".

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وحصد ليفربول، وصيف بطل الموسم الماضي، بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب جدول الدوري بانتظار نتائج بقية مباريات الجولة الافتتاحية.

المصدر: RT

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