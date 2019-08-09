صلاح يبدأ مشواره مع "الريدز" في الموسم الجديد للبريمير ليغ

من المقرر أن يقطع فريقا ليفربول ونوريتش سيتي، شريط الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "آنفيلد".

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض المباراة الافتتاحية "للريدز" في الموسم الجديد ضمن "البريمير ليغ"، ضد ضيفه نوريتش سيتي الوافد حديثا إلى دوري الأضواء:

تشكيلة نوريتش سيتي الأساسية:

المصدر: "facebook/LiverpoolFC"