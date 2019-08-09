ريال مدريد يكشف عن أرقام لاعبيه

أعلن نادي ريال مدريد رسميا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن أرقام قمصان لاعبيه خلال الموسم المقبل، وكان الحدث الأبرز هو الرقم الذي حصل عليه البلجيكي، إيدين هازارد.

وسيرتدي إيدين هازارد القادم من نادي تشيلسي الإنجليزي، الرقم 7، الذي كان يحمله المهاجم الدومنيكاني ماريانو دياز في الموسم الماضي، وسيضطر الأخير إلى ارتداء القميص رقم 24 في الموسم المقبل.

وحمل النجم البلجيكي المنضم لصفوف ريال مدريد مقابل صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، الرقم 50 خلال المباريات التي خاضها النادي الملكي في فترة التحضيرات للموسم الجديد.

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وقبل أسبوع من بداية الموسم رسميا، أعلن ريال مدريد عن أرقام اللاعبين، في انتظار صفقات اللاعبين الراحلين، ولكن أصبح من الواضح الآن أن هازارد سيرتدي الرقم 7، وهو الرقم الذي كان يحمله أساطير النادي الملكي، أمثال راؤول غونزاليس القائد التاريخي للنادي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للميرينغي.

أما فيما يخص أرقام اللاعبين الآخرين، فإن الحارس الأوكراني أندريه لونين سيحصل على الرقم 25، والكولومبي خاميس رودريجيز العائد بعد فترة إعارة إلى بايرن ميونيخ الألماني، على الرقم 16، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الوافد الجديد على الرقم 3، والظهير الفرنسي فيرلاند ميندي سيرتدي الرقم 23، بينما سيرتدي المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الرقم 18.

كما ظهر الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس ضمن قائمة الفريق الأول، على الرغم من تسجيلهما رسميا في فريق الشباب "ريال مدريد كاستيا"، ولذلك سيرتديان أرقاما أعلى من 25، حيث سيواصل فينيسيوس بالرقم 28، أما رودريغو فسيلعب بالرقم 27.

المصدر: وكالات