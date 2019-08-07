شاهد.. باكورة أهداف هازارد بقميص ريال مدريد

افتتح النجم البلجيكي، إيدين هازارد، سجله التهديفي مع ريال مدريد، بعد أن قاده للفوز على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما، اليوم الأربعاء.

وأحرز إيدين هازارد هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "ريد بول آرينا"، في مدينة سالزبورغ، وأطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، أسفرت عن هدفه الأول مع الميرنجي.

وسجل إيدين هازارد بذلك باكورة أهدافه بقميص الميرينغي، بعد انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، قادما من تشيلسي الإنجليزي.

المصدر: وكالات