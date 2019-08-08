سبارتاك موسكو يعود بفوز ثمين من سويسرا (فيديو)

خرج سبارتاك موسكو بفوز ثمين من ملعب مضيفه ثون السويسري (3-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن الدور التمهيدي الثالث المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوربي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني، إزكويل بونسي، الهدف الأول للفريق الروسي، في الدقيقة 21، بينما تكفل زميله زيليمخان باكاييف، بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين (27، و73). بينما أهدر الألماني أنريه شورلي، الوافد الجديد إلى سبارتاك موسكو، ضربة جزاء في الدقيقة 66، بعد ست دقائق من نزوله إلى أرض الملعب.

أما هدفا أصحاب الأرض، فقد حملا توقيع كل من اللاعبين، نياس هيفتي، وسيموني راب، في الدقيقتين (52، و59).

وقطع سبارتاك موسكو شوطا كبيرا نحو بلوغ الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات لـ "يوروبا ليغ"، بعد هذه النتيجة، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، يوم الخميس المقبل، في العاصمة موسكو.

المصدر: RT