قضى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عطلة قصيرة، في جزيرة "إيبيزا" الإسبانية، برفقة أسرته، وأسر زملائه جوردي آلبا، ولويس سواريز، بالإضافة إلى زميله السابق في برشلونة سيسك فابريغاس.

ورصدت عدسات الكاميرات ليونيل ميسي وهو يقوم حركة "خادشة" مع زوجته أنتونيلا روكوزو، خلال حفل غنائي صاخب في جزيرة "إيبيزا" المقصد السياحي الهام في إسبانيا، مع عدد من زملائه في فريق برشلونة وأسرهم.

كما تعرض "ليو" لمحاولة اعتداء في نفس الحفل من قبل شاب، وأظهر مقطع فيديو "البرغوث" الأرجنتيني خلال مغادرته للملهى، وهو يعرج، ربما نتيجة تعرضه لإصابة قوية على مستوى ساقه اليسرى بسبب التدافع، وكان محاطا إحاطة لصيقة ببعض رجال الأمن، والحرس الشخصي.

ويبدو أن الساحر ميسي قضى عطلته بشكل جيد لدرجة أنه تلقى إصابة في ربلة الساق بعد عودته إلى تدريبات "البرسا"، أو نتيجة تلك الإصابة التي تعرض لها خلال الحفل، لم يتمكن على إثرها السفر مع الفريق الكتالوني في جولته إلى أمريكا الشمالية.

المصدر: وكالات