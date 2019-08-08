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شاهد.. هدف مذهل لنجم روما في شباك بيلباو

الرياضة

شاهد.. هدف مذهل لنجم روما في شباك بيلباو
AFP Andreas SOLARO
شاهد.. هدف مذهل لنجم روما في شباك بيلباو
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تعادل فريق روما الإيطالي مع نظيره أتلتيك بيلباو الإسباني بهدفين لمثلهما، في مباراة ودية جمعتهما اليوم في إطار استعداداتهما لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وشهدت المباراة تسجيل الدولي الصربي ألكسندر كولاروف، هدفا مذهلا لفريقه روما في الدقيقة 60، من ركلة حرة مباشرة على بعد 35 مترا، نفذها بإتقان، لتستقر الكرة في الزاوية الـ90 لمرمى حارس بيلباو، والذي أضفى جمالية أكثر على الهدف، بطريقة ارتمائه على الكرة ولكن دون أن يصل إليها.

وبات كولاروف (33 عاما) من أبرز ركائز نادي روما منذ انضمامه إليه عام 2017 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 5 ملايين يورو.

ويعد الدولي الصربي، ثاني لاعب في التاريخ، يسجل في ديربي "روما"، بقميص نادي روما، وبقميص غريمه لاتسيو.

المصدر: eurosport.ru
 

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