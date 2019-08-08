حقق نادي برشلونة فوزا صعبا على نظيره نابولي (2-1)، في مباراة ودية أقيمت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

ووضع سيرجيو بوسكيتس، برشلونة في المقدمة بحلول الدقيقة 38، بهدف أحرزه بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ولم تمر سوى 4 دقائق، حتى أدرك مدافع "البارسا"، الدولي الفرنسي، صامويل أومتيتي، التعادل لنابولي، بهدف سجله بالخطأ في مرمى فريقه.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أحرز الكرواتي إيفان راكيتيتش، هدف الفوز لبرشلونة، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

تجدر الإشارة إلى أن الفريقين سيلتقيان مجددا بعد غد السبت، في مباراة ودية ستقام في الولايات المتحدة أيضا.

المصدر: "تويتر"