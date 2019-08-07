جندية أمريكية خدمت في العراق تتحدى "الرصاصة".. (فيديو)
ستخوض البطلة القرغيزية فالنتينا شيفتشينكو مواجهة "ثأرية" ضد الأمريكية ليز كارموش، الأحد المقبل، بمونتيفيدو عاصمة الأوروغواي، في دورة "UFC Fight Night 156" للفنون القتالية المختلطة.
وتسعى المقاتلة شيفتشينكو إلى اصطياد عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل في الدفاع عن لقب بطلة (UFC)، والثاني هو الثأر لهزيمتها أمام منافستها الأمريكية، في 30 سبتمبر 2010، بالضربة الفنية القاضية.
🏆 is on the line on ESPN+— UFC (@ufc) 7 августа 2019 г.
It's fight week for @BulletValentina vs @iAmGirlrilla! 🇺🇾 #UFCUruguaypic.twitter.com/MDvQrbwy02
يذكر أن ليز كارموش، البالغة من العمر 35 عاما، التحقت بمشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، في العام 2004، وخدمت 5 سنوات، في العراق وغيرها.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#10yearchallenge on the left: a young marine with no sense of direction about to close the door on a chapter with no hopes of a future. On the right: a wife, a mother, an entrepreneur, and a history maker. A lot has happened in those 10 years and there's lot more history to be made. #hungry #wife #marine #mother #nextchapter #liveempowered #mma #ufc #entrepreneur #nextchapter #next10years
ودافعت فالنتينا شيفتشينكو آخر مرة عن لقبها على حساب الأمريكية الأخرى، جيسيكا آي، خلال دورة (UFC 238)، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، في 8 يونيو الماضي.
وتمكنت حينها شيفتشينكو الملقبة بـ"الرصاصة" من إنهاء النزال لمصلحتها بالضربة القاضية، عندما وجهت ركلة قوية بقدمها اليسرى لوجه منافستها الأمريكية أسقطتها أرضا على الفور ولم تستطع النهوض، ليعلن الحكم إنهاء النزال بفوز المقاتلة القرغيزية.
WOW!!! @BulletValentina con uno de los KO más brutales que hayamos visto #UFC238pic.twitter.com/FUkJFWNUPG— UFC Español (@UFCEspanol) 9 de junho de 2019
وحققت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة من العمر 31 عاما، 16 انتصارا خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 3 هزائم.
في المقابل، حققت ليز كارموش، البالغة من العمر 35 عاما، 13 انتصارا، خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم.
المصدر: "championat"