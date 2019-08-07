 
مباشر

حارس مرمى سان جيرمان ينتقل إلى فرانكفورت

الرياضة

حارس مرمى سان جيرمان ينتقل إلى فرانكفورت
AFP
حارس مرمى سان جيرمان ينتقل إلى فرانكفورت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m88v

انتقل الحارس الألماني الدولي كيفن تراب من باريس سان جيرمان بطل فرنسا إلى فريقه السابق إينتراخت فرانكفورت الألماني لخمسة أعوام، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والألمانية.

ووفقا لشبكة "سكاي" التلفزيونية، فقد اتفق الناديان على انتقال تراب، الذي كان سيبقى على مقاعد البدلاء مع سان جيرمان بديلا للحارس الدولي الفرنسي ألفونس أريولا.

وتصل قيمة الصفقة إلى 7 ملايين يورو بحسب سكاي، فيما أشارت "ليكيب" إلى عشرة ملايين يورو.

ويتوقع أن يخضع تراب (29 عاما) لفحص طبي قبل الدفاع عن ألوان فريقه الجديد- القديم.

وحمل تراب في الموسم الماضي ألوان فرانكفورت، معارا من سان جيرمان في 45 مباراة بينها 33 في الدوري المحلي، علما بأنه تألق في صفوفه بين 2012 و2015 قبل انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وحل فرانكفورت في المركز السابع في الدوري الموسم الماضي ما سمح له خوض بطولة "يوروبا ليغ".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما بين قوانين امتلاك الأسلحة والعنصرية و"معاداة الأجانب".. من المسؤول عن القتل الجماعي في أمريكا؟