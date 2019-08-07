حارس مرمى سان جيرمان ينتقل إلى فرانكفورت

انتقل الحارس الألماني الدولي كيفن تراب من باريس سان جيرمان بطل فرنسا إلى فريقه السابق إينتراخت فرانكفورت الألماني لخمسة أعوام، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والألمانية.

ووفقا لشبكة "سكاي" التلفزيونية، فقد اتفق الناديان على انتقال تراب، الذي كان سيبقى على مقاعد البدلاء مع سان جيرمان بديلا للحارس الدولي الفرنسي ألفونس أريولا.

وتصل قيمة الصفقة إلى 7 ملايين يورو بحسب سكاي، فيما أشارت "ليكيب" إلى عشرة ملايين يورو.

ويتوقع أن يخضع تراب (29 عاما) لفحص طبي قبل الدفاع عن ألوان فريقه الجديد- القديم.

🔴🔵🚨 Agreement found between @Eintracht and @PSG_English for the sale of Kevin Trapp. The German keeper will leave the club of the capital to join his former team. #PSG



📸: @LeParisienSportpic.twitter.com/Rgrbq36EIe — Paris United 🇬🇧🇺🇸 (@ParisUnitedEN) August 6, 2019

وحمل تراب في الموسم الماضي ألوان فرانكفورت، معارا من سان جيرمان في 45 مباراة بينها 33 في الدوري المحلي، علما بأنه تألق في صفوفه بين 2012 و2015 قبل انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وحل فرانكفورت في المركز السابع في الدوري الموسم الماضي ما سمح له خوض بطولة "يوروبا ليغ".

المصدر: وكالات