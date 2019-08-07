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اعتزال أفضل لاعب في مونديال 2010

الرياضة

اعتزال أفضل لاعب في مونديال 2010
AFP
فورلان يعتزل كرة القدم
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أعلن مهاجم منتخب الأوروغواي السابق دييغو فورلان، اعتزاله اللعب نهائيا عن 40 عاما لعدم قدرته على المنافسة.

وقال فورلان في حديث تلفزيوني أمس: "قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية".

وتابع اللاعب، الذي اختتم مشواره مع فريق كيتشي في هونغ كونغ، وكان قد أعلن اعتزاله دوليا مع منتخب بلاده في 2015 "اقترح علي متابعة اللعب، اختلقت الأعذار لكنني لم أعد قادرا على المنافسة وأصبح الأمر صعبا قليلا".

وسجل فورلان 36 هدفا في 112 مباراة دولية، وهو ثالث أفضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني (58 هدفا)، وإدينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان الفرنسي (48 هدفا).

واختير أفضل لاعب في مونديال جنوب إفريقيا 2010 حيث كان شريكا بلقب الهداف أيضا مع الألماني توماس مولر، والهولندي ويسلي سنايدر، والإسباني دافيد فيا، برصيد خمسة أهداف لكل منهم، وقد ساهمت أهدافه بوصول الأوروغواي إلى نصف نهائي البطولة.

وتنقل فورلان في أندية أوروبية بارزة، وسبق له اللعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي (فاز معه بالدوري عام 2003)، وفياريال، وأتلتيكو مدريد الإسبانيين (فاز مع الأخير بكأس يوروبا ليغ عام 2010)، وإنتر ميلان الإيطالي.

المصدر: أ ف ب

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