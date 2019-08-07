اعتزال أفضل لاعب في مونديال 2010

أعلن مهاجم منتخب الأوروغواي السابق دييغو فورلان، اعتزاله اللعب نهائيا عن 40 عاما لعدم قدرته على المنافسة.

وقال فورلان في حديث تلفزيوني أمس: "قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية".

Uruguay legend Diego Forlan has announced his retirement from professional football 👏 pic.twitter.com/BkAZo802Ex — Goal (@goal) August 7, 2019

وتابع اللاعب، الذي اختتم مشواره مع فريق كيتشي في هونغ كونغ، وكان قد أعلن اعتزاله دوليا مع منتخب بلاده في 2015 "اقترح علي متابعة اللعب، اختلقت الأعذار لكنني لم أعد قادرا على المنافسة وأصبح الأمر صعبا قليلا".

FORLÁN RETIRES!



Legendary Uruguayan forward Diego Forlán has announced his retirement as a professional footballer, aged 40.



- 300+ career goals

- European Golden Shoe x2

- Golden Ball at 2010 World Cup



Truly a unique player - one of the best in history for La Celeste. pic.twitter.com/LwiaeJJt1S — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) August 7, 2019

وسجل فورلان 36 هدفا في 112 مباراة دولية، وهو ثالث أفضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني (58 هدفا)، وإدينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان الفرنسي (48 هدفا).

Uruguayan legend Diego Forlan has retired from football



He beat Wesley Sneijder and Thomas Muller to win the Golden Ball at the 2010 World Cup 🇺🇾 pic.twitter.com/hMBMv2DiKU — B/R Football (@brfootball) August 7, 2019

واختير أفضل لاعب في مونديال جنوب إفريقيا 2010 حيث كان شريكا بلقب الهداف أيضا مع الألماني توماس مولر، والهولندي ويسلي سنايدر، والإسباني دافيد فيا، برصيد خمسة أهداف لكل منهم، وقد ساهمت أهدافه بوصول الأوروغواي إلى نصف نهائي البطولة.

وتنقل فورلان في أندية أوروبية بارزة، وسبق له اللعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي (فاز معه بالدوري عام 2003)، وفياريال، وأتلتيكو مدريد الإسبانيين (فاز مع الأخير بكأس يوروبا ليغ عام 2010)، وإنتر ميلان الإيطالي.

المصدر: أ ف ب