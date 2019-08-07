صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية نجمة التنس سيرينا وليامز على رأس قائمة الرياضيات الأعلى دخلا في العالم لعام 2019، وذلك بموجب تصنيف سنوي نشرت نتائجه أمس الثلاثاء.

وكشفت المجلة الأميركية أن ويليامز الفائزة بـ23 لقبا كبيرا حصدت 29,2 مليون دولار على مدى 12 شهرا حتى الأول من يونيو، بينها 4,2 مليون دولار جوائز مالية.

وحلت في المركز الثاني اليابانية ناومي أوساكا التي برزت عام 2018 عندما تغلبت على الأمريكية ويليامز في نهائي فلاشينغ ميدوز، حاصدة 24,3 مليون دولار.

Serena Williams, a 23-times Grand Slam champion, topped the annual list for a fourth consecutive year with estimated total earnings of $29.2 millionhttps://t.co/WB8WXmJWol — Express Sports (@IExpressSports) August 7, 2019

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فيما حلت الألمانية أنجيليك كيربر ثالثة بـ11,8 مليون دولار أمام الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع الفائزة ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

واستندت "فوربس" في تصنيفها إلى المكافآت المالية التي تقدمها الشركات الراعية وعقود التسويق بين الأول من يونيو 2018 حتى الأول من الشهر ذاته عام 2019.

أما الرياضية الأعلى دخلا من خارج لعبة التنس، فكانت لاعبة كرة القدم الأمريكية أليكس مورغان التي جمعت 5,8 مليون دولار وحلت في المرتبة الثانية عشرة.

المصدر: "أ ف ب"