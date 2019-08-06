دينامو كييف يتعثر في بلجيكا

خسر فريق دينامو كييف الأوكراني أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي (0-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، ضمن التصفيات التمهيدية الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق البلجيكي بالفضل الأكبر في انتصاره للاعب خط وسطه، هانز فاناكن، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء.

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وستتجدد المواجهة بين الفريقين، يوم الثلاثاء المقبل، على الملعب الأولمبي، في العاصمة كييف.

فيما يلي نتائج المباريات التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث المؤهلة إلى دور المجموعات للتشامبيونز ليغ:

كلوب بروج (بلجيكا) - دينامو كييف (أوكرانيا)، (1-0)

باوك سالونيكا (اليونان) - أياكس أمستردام (هولندا)، (2-1)

أبويل نيقوسيا (قبرص) - كارباغ اغدام (أذربيجان)، (1-2)

دينامو زغرب (كرواتيا) - فرينكفاروزي (هنغاريا)، (1-1)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) - كوبنهاغن (الدنمارك)، (1-1)

المصدر: وكالات