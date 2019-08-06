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دوري الأبطال.. أياكس ينجو من الهزيمة في اليونان

الرياضة

دوري الأبطال.. أياكس ينجو من الهزيمة في اليونان
Globallookpress via www.imago-images.de
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خرج فريق أياكس​ أمستردام الهولندي بتعادل إيجابي (2-2) من ملعب مضيفه باوك سالونيكا اليوناني، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، ضمن التصفيات التمهيدية الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وضع المغربي حكيم زياش الضيوف في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة العاشرة من صافرة البداية. ورد الفريق اليوناني بهدفين عبر كل من اللاعبين، المهاجم الإنجليزي تشوبا أكبوم، والمدافع البرازيلي ليو ماتوس، في الدقيقتين (32، و39) على الترتيب.

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وأنقذ المهاجم الهولندي المخضرم كلاس يان هونتلار فريقه من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل له، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أياكس "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام.

ووفقا لقرعة الدور التمهيدي الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، فإن الفائز من مواجهة أياكس أمستردام وباوك سالونيكا، سيكون على موعد مع الفائز من مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي وكارباج أغدام الأذربيجاني، وانتهت مباراة الذهاب فيما بينهما، بفوز الأخير (2-1) خارج أرضه.

المصدر: وكالات

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