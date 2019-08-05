جرى اليوم الاثنين سحب قرعة الدور التمهيدي الحاسم لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المؤهل إلى دور المجموعات للنسخة الجديدة (2019-2020) للتشامبيونز ليغ.

ولم يتم حسم هوية الفرق المتأهلة للدور التمهيدي الأخير، فمن المقرر أن تجري مباريات الذهاب ضمن الدور التمهيدي الثالث يومي (6 و 7) أغسطس والإياب يومي (13 و14) من شهر أغسطس الجاري أيضا.

ووفقا للقرعة، فإن الفائز من مواجهة أياكس أمستردام الهولندي وباوك سالونيكا اليوناني، سيصطدم مع الفائز من مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي وكارباج أغدام الأذربيجاني.

ويلتقي أياكس، الذي كان قد وصل إلى المربع الذهبي للبطولة في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام توتنهام الإنجليزي، منافسه اليوناني غدا الثلاثاء في ذهاب ثالث أدوار التصفيات على أن تتجدد المواجهة بينهما إيابا في هولندا يوم 13 أغسطس الجاري.

بينما يلتقي الفائز من مواجهة بورتو البرتغالي وكراسنودار الروسي، مع الفائز من مواجهة باشاك شهير التركي وأولمبياكوس اليوناني.

ومن المقرر أن تتأهل 6 أندية إلى دور المجموعات لتحجز مقعدها رفقة 26 ناديا، في البطولة الأوروبية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

الفائز من مواجهة دينامو زغرب الكرواتي وفيرينتسفاروشي الهنغاري مع الفائز من مواجهة ماريبور السلوفيني وروزنبيرغ النرويجي.

سلافيا براغ التشيكي مع الفائز من مباراة كلوج الروماني وسيلتك الإسكتلندي.

يونغ بويز السويسري يواجه الفائز من مواجهة سيرفينا زفيزدا الصربي وكوبنهاغن الدنماركي.

الفائز من أبويل نيقوسيا القبرصي وكراباخ الأذربيجاني يواجه الفائز من باوك اليوناني وأياكس أمستردام الهولندي.

الفائز من لقاء بازل السويسري ولاسك النمساوي يواجه الفائز من كلوب بروغ البلجيكي ودينامو كييف الأوكراني.

الفائز من مباراة اسطنبول باشاك شهير التركي وأولمبياكوس اليوناني يواجه الفائز من كراسنودار الروسي وبورتو البرتغالي.

المصدر: وكالات