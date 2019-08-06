شاهد.. غوميز "المرعب" يرد بقوة على السومة "العقيد"

ألحق نادي الهلال هزيمة ثقيلة بغريمه الأهلي (4-2)​، في عقر داره، في "الكلاسيكو" السعودي، الذي جمعهما، اليوم الاثنين، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ​أبطال آسيا​ لكرة القدم.

افتتح النجم السوري عمر السومة التسجيل مبكرا للأهلي "الراقي"​، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية.

لكن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز أدرك التعادل سريعا للهلال (الزعيم)، في الدقيقة 15.

ووضع الأهلاوي، دجانيني تافاريس، من كاب فيردي، فريقه في المقدمة مرة أخرى، قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

لكن غوميز "المرعب" عاد وأحرز هدفين متتاليين، في الدقيقتين (48، و65) ليوقع على "هاتريك"، بينما تكفل زميله المدافع عبدالله الحافظ بتسجيل الهدف الرابع، عند الدقيقة (82).

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وسيقام "كلاسيكو" الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الهلال "استاد جامعة الملك سعود"، في العاصمة الرياض.

المصدر: "twitter/theafcdotcom"