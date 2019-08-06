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شاهد.. عمر السومة يسجل رقما مميزا بهدف رائع

الرياضة

شاهد.. عمر السومة يسجل رقما مميزا بهدف رائع
AFP
صورة من الأرشبف
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حقق النجم السوري ​عمر السومة​ رقما مميزا مع ناديه ​الاهلي​ السعودي، بعد تسجيله هدفا رائعا في مرمى ​الهلال، خلال "الديربي" بينهما، ضمن ذهاب دور الـ 16 لدوري ​أبطال آسيا.

وافتتح السومة التسجيل مبكرا للأهلي​، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليسرى، وضعها في الزاوية اليسرى القريبة، اليوم الثلاثاء، على مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بمدينة جدة.

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ووقع عمر السومة على هدفه العاشر في مباريات "الكلاسيكو" أمام الهلال، وأحرز 7 أهداف من آخر 8 سجلها الأهلي في دوري أبطال آسيا.

 

المصدر: وكالات

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