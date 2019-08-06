شاهد.. عمر السومة يسجل رقما مميزا بهدف رائع
حقق النجم السوري عمر السومة رقما مميزا مع ناديه الاهلي السعودي، بعد تسجيله هدفا رائعا في مرمى الهلال، خلال "الديربي" بينهما، ضمن ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.
وافتتح السومة التسجيل مبكرا للأهلي، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليسرى، وضعها في الزاوية اليسرى القريبة، اليوم الثلاثاء، على مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بمدينة جدة.
Line-ups | Al Ahli 🇸🇦 v 🇸🇦 Al Hilal!— AFC Champions League (@TheAFCCL) 6 de agosto de 2019
This will be the first-ever meeting between the two Saudi clubs in the AFC Champions League! #ACL2019pic.twitter.com/R8Kvsk8lsk
ووقع عمر السومة على هدفه العاشر في مباريات "الكلاسيكو" أمام الهلال، وأحرز 7 أهداف من آخر 8 سجلها الأهلي في دوري أبطال آسيا.
المصدر: وكالات