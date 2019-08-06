 
مباشر

تقارير: كوتينيو ينضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة

الرياضة

تقارير: كوتينيو ينضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة
AFP JOSE JORDAN
تقارير.. كوتينيو ينضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m84n

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية وفرنسية، أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، سينضم خلال الساعات المقبلة إلى نادي أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة قادما من برشلونة.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كوتينيو الذي يرتبط منذ فتح سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، سيعود إلى الدوري الإنجليزي، والذي سبق له وأن لعب فيه مع ليفربول".

وأوضحت أن كوتينيو (27 عاما)، الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى العام 2023، سيلعب الموسم المقبل مع أرسنال على سبيل الإعارة.

أما موقع "SPORTbible"، فنشر مقالا تحت عنوان "من المقرر أن ينضم كوتينيو إلى أرسنال على سبيل الإعارة من برشلونة".

وكتبت صحيفة "The Sun Football": "سينضم كوتينيو إلى أرسنال على سبيل الإعارة وفقا لتقارير".

يذكر أن برشلونة دفع لليفربول 105 ملايين جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع كوتينيو.

ولم يظهر كوتينيو بالمستوى المطلوب منه في صفوف "البلوغرانا"، وتتسم علاقته بالتوتر مع جماهير النادي الكتالوني.

المصدر: مواقع فرنسية وإنجليزية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا