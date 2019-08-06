تقارير.. كوتينيو ينضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية وفرنسية، أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، سينضم خلال الساعات المقبلة إلى نادي أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة قادما من برشلونة.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كوتينيو الذي يرتبط منذ فتح سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، سيعود إلى الدوري الإنجليزي، والذي سبق له وأن لعب فيه مع ليفربول".

وأوضحت أن كوتينيو (27 عاما)، الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى العام 2023، سيلعب الموسم المقبل مع أرسنال على سبيل الإعارة.

أما موقع "SPORTbible"، فنشر مقالا تحت عنوان "من المقرر أن ينضم كوتينيو إلى أرسنال على سبيل الإعارة من برشلونة".

BREAKING: Philippe Coutinho is set to join Arsenal on loan from Barcelona [L'Equipe] pic.twitter.com/O9Ag0QfpBo — SPORTbible (@sportbible) August 6, 2019

وكتبت صحيفة "The Sun Football": "سينضم كوتينيو إلى أرسنال على سبيل الإعارة وفقا لتقارير".

Philippe Coutinho will join Arsenal on loan, according to incredible reports https://t.co/pNX43o8awapic.twitter.com/8mIHMDAbq0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 6, 2019

يذكر أن برشلونة دفع لليفربول 105 ملايين جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع كوتينيو.

ولم يظهر كوتينيو بالمستوى المطلوب منه في صفوف "البلوغرانا"، وتتسم علاقته بالتوتر مع جماهير النادي الكتالوني.

المصدر: مواقع فرنسية وإنجليزية