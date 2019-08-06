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كيربر وشارابوفا تودعان بطولة تورونتو مبكرا (فيديو)

الرياضة

كيربر وشارابوفا تودعان بطولة تورونتو مبكرا (فيديو)
AFP AMERICA
كيربر وشارابوفا تودعان بطولة تورونتو مبكرا (فيديو)
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انتهى مشوار الألمانية أنجيليك كيربر والروسية ماريا شارابوفا عند الدور الأول من دورة تورونتو الكندية للتنس، بخسارتهما أمام الروسية داريا كاساتكينا والإستونية أنيت كونتافيت تواليا.

واختبرت اللاعبتان اليوم نفس المصير، إذ بدت كل منهما في طريقها لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني، لاسيما كيربر التي حسمت المجموعة الأولى من مباراتها مع كاساتكينا بسهولة تامة 6-0، لكن أداء بطلة أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز لعام 2016، وويمبلدون لعام 2018 تراجع بشكل كبير بعد ذلك، وخسرت المجموعتين التاليتين دون مقاومة كبيرة 2-6 و4-6.

وفي ظل إعفاء المصنفات الثماني الأوليات من الدور الأول، أبرزهن الأسترالية أشلي بارتي الأولى، واليابانية ناومي أوساكا الثانية، والرومانية سيمونا هاليب الرابعة، كانت كيربر المصنفة 12 أبرز ضحايا الدور الأول، إلى جانب شارابوفا التي كانت تمني نفسها بعودة أكثر توفيقا بعد غيابها عن الملاعب منذ انسحابها من الدور الأول لبطولة ويمبلدون بسبب الإصابة.

لكن مشوار ابنة الـ32 عاما، الفائزة بخمسة ألقاب في الغراند سلام، انتهى على يد كونتافيت بالخسارة 6-4 و3-6 و4-6.

المصدر: وكالات

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