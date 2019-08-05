رئيس الـ "فيفا" يوجه رسالة للأهلي المصري

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني انفانتينو، رسالة تهنئة لمجلس إدارة نادي الأهلي المصري والجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الممتاز.

وقال النادي المصري عبر موقعه الرسمي إن جياني إنفانتينو، مجلس إدارة النادي الأهلي بالتهنئة والشكر على دوره في نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز قيمة اللعبة التي توحد كل شعوب العالم.

وفيما يلي نص خطاب إنفانتينو للأهلي، وفقا لما نشره النادي: "سعدت بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري (2018-2019)، ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع لبطولة الدوري على التوالي. وهذا ـ بلا شك ـ نتيجة مجهود عمل شاق، وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الإنجاز العظيم .. أكون شاكرا بتوصيل تهانينا للاعبين والمدير الفني والإدارة والجهاز الفني والطبي بأكمله، بالإضافة إلى جماهير النادي.

وبالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي انتهز هذه الفرصة لأشكر النادي الأهلي واتحادكم على نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا كلنا جميعا.

أتطلع لرؤيتكم قريبا".

وتوج الأهلي بطلا للدوري الممتاز للموسم (2018-2019)، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، والـ 41 في تاريخه.

المصدر: وكالات