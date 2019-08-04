 
مباشر

برشلونة يهزم أرسنال في خوان غامبر

الرياضة

برشلونة يهزم أرسنال في خوان غامبر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7ty

فاز فريق برشلونة على نظيره أرسنال الإنجليزي، اليوم الأحد، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما في بطولة كأس خوان غامبر.

وكان أرسنال هو البادئ بالتسجيل عن طريق بيير إيمريك أوباميانغ في (د.37) وجاء هدف التعادل لبرشلونة عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس لاعب أرسنال في (د.69 بالخطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يسجل لويس سواريز هدف الفوز لبرشلونة في (د.90).

يذكر أن هذه هي النسخة 54 لبطولة كأس خوان غامبر، وهي بطولة ودية تقام من مباراة واحدة، يستضيفها نادي برشلونة، في أغسطس من كل عام.

ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 16 من الشهر الجاري، فيما يبدأ أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.

المصدر: DPA

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا