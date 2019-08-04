إنتر ميلان يهزم توتنهام بركلات الترجيح

حقق إنتر ميلان الإيطالي الفوز على مضيفه توتنهام الإنجليزي 4-3 بركلات الترجيح، اليوم الأحد، ضمن بطولة "الكأس الدولية للأبطال" الودية.

وافتتح لوكاس مورا التسجيل لتوتنهام بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، ثم أدرك إنتر ميلان التعادل بهدف للاعب ستيفانو سينسي في (د.36)، لينجح الأخير في حسمها عبر ركلات الترجيح.

المصدر: وكالات