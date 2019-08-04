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رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع فيربو

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع فيربو
twitter \FCBarcelona
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أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا تعاقده مع الظهير الأيسر جونيور فيربو، قادما من صفوف ريال بيتيس في عقد يمتد لخمس سنوات حتى 2024 .

وأكد برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الظهير الأيسر الإسباني فيربو وصل إلى إقليم كتالونيا صباح اليوم وخضع إلى الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على العقود الرسمية للانضمام إلى الفريق.

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وقالت شبكة "سكاي سبورت" العالمية إن صفقة تعاقد "البلوغرانا" مع اللاعب البالغ 22 عاما كلفت خزائن النادي مبلغا قيمته 18 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 12 مليون يورو متغيرات حسب أداء وأرقام اللاعب.

المصدر: وكالات

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