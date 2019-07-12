برشلونة يبرم صفقة جديدة

برشلونة يتوصل لاتفاق لضم نجم ياباني صاعد
أعلن نادي كاشيما إنتلرز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، اليوم عن انتقال مهاجمه الشاب هيروكي آبي، إلى العملاق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال النادي الياباني عبر حسابه في "تويتر" "آبي توصل إلى اتفاق مبدئي مع الناديين للانتقال إلى برشلونة من أجل اللعب في الدرجة الأولى الإسبانية"، ناقلا رسالة عن مهاجمه البالغ 20 عاما قال فيها "منذ تخرجي من الثانوية، أمضيت عامين ونصف مع كاشيما إنتلرز وتمكنت من النضوج كشخص ولاعب محترف على حد سواء".
【モバイル】#antlers#kashima— 鹿島アントラーズ 公式 (@atlrs_official) 12 июля 2019 г.
スタッフダイアリーを更新しました。
固い握手を交わし、送り出された裕葵。
がんばれ、裕葵！
ぜひ、ご一読を！
スタッフダイアリー「固い握手」：https://t.co/A7ssdBUo1Zpic.twitter.com/bocLRkdLcL
وكشف أن "قرار ترك الفريق كان صعبا، لكنني قررت الانتقال إلى برشلونة، لأنني أعتقد أن التحديات المتعددة التي سأواجهها الآن، ضرورية جدا من أجل تطوري".
【お知らせ】#antlers#kashima— 鹿島アントラーズ 公式 (@atlrs_official) 12 июля 2019 г.
この度、安部選手がスペイン1部のFCバルセロナヘ完全移籍することで、クラブ間の基本合意に達しました。
皆さんへ安部選手からのメッセージです！
まだまだ一緒にいたかったのですが…がんばれ、裕葵！
詳細は、公式サイトで！：https://t.co/DzYyzIE1zLpic.twitter.com/vbqH65FCO3
ويعد آبي بمستقبل باهر، حيث قدم مستويات رائعة مع فريقه إنتلرز، وقاده في العام 2018 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا على حساب برسيبوليس الإيراني.
ومن المتوقع أن يبدأ آبي مشواره الإسباني مع الفريق الرديف لبرشلونة.
المصدر: وكالات