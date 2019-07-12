برشلونة يبرم صفقة جديدة

أعلن نادي كاشيما إنتلرز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، اليوم عن انتقال مهاجمه الشاب هيروكي آبي، إلى العملاق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الياباني عبر حسابه في "تويتر" "آبي توصل إلى اتفاق مبدئي مع الناديين للانتقال إلى برشلونة من أجل اللعب في الدرجة الأولى الإسبانية"، ناقلا رسالة عن مهاجمه البالغ 20 عاما قال فيها "منذ تخرجي من الثانوية، أمضيت عامين ونصف مع كاشيما إنتلرز وتمكنت من النضوج كشخص ولاعب محترف على حد سواء".

وكشف أن "قرار ترك الفريق كان صعبا، لكنني قررت الانتقال إلى برشلونة، لأنني أعتقد أن التحديات المتعددة التي سأواجهها الآن، ضرورية جدا من أجل تطوري".

ويعد آبي بمستقبل باهر، حيث قدم مستويات رائعة مع فريقه إنتلرز، وقاده في العام 2018 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا على حساب برسيبوليس الإيراني.

ومن المتوقع أن يبدأ آبي مشواره الإسباني مع الفريق الرديف لبرشلونة.

المصدر: وكالات