تركيا بطلة أوروبا بـ"الهوكي تحت الماء"

فاز المنتخب التركي للهوكي تحت الماء ببطولة أوروبا للرجال، بعد تغلبه في النهائي على نظيره الفرنسي 3-1 الأحد في مدينة كاستيلون غربي إسبانيا.

وحسب بيان صادر عن الاتحاد التركي للهوكي تحت الماء، فإن المنتخب التركي استحق الفوز بالبطولة، ولاعبي المنتخب قدموا أداء جيدا في جميع المباريات، وذلك خلال الفترة بين 27 يوليو و4 أغسطس.

🇪🇸 Results-16° CMAS European Championship of Underwater Hockey - Castellón de la plana, Spain 2019

Men

🥇🇹🇷 Turkey

🥈🇫🇷 France

🥉🇬🇧 Great Britain

Women

🥇🇫🇷 France

🥈🇬🇧 Great Britain

🥉🇪🇸 Spainhttps://t.co/GjadVkISKT#beunderwaterpic.twitter.com/LLZpoUyVzr — Sportalsub.net (@sportalsub) August 3, 2019

واحتل المنتخب البريطاني المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره الإسباني بنتيجة 4-2.

الهوكي تحت الماء، مباراة يلعبها فريقان يتألف كل منها من 10 لاعبين، 6 يلعبون بشكل أساسي و4 ينتظرون على مقاعد الاحتياط.

وقبل انطلاق المباراة يتم وضع الكرة في وسط حوض السباحة، ويقف اللاعبون على الحائط الخاص بالمنطقة الدفاعية للفريق إلى حين سماع صوت صفارة البداية، لتبدأ المنافسة على خطف الكرة وتسجيلها في مرمى الخصم.



في المقابل يستعمل اللاعبون خلال الغطس أجهزة للتنفس من أجل البقاء أطول فترة ممكنة تحت الماء، ويستغرق كل شوط من المباراة حوالي 15 دقيقة باستراحة بين الشوطين مدتها 3 دقائق فقط.

المصدر: "الأناضول"