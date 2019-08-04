 
مباشر

تركيا بطلة أوروبا بـ"الهوكي تحت الماء"

الرياضة

تركيا بطلة أوروبا بـ
AFP ANTHONY WALLACE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7r1

فاز المنتخب التركي للهوكي تحت الماء ببطولة أوروبا للرجال، بعد تغلبه في النهائي على نظيره الفرنسي 3-1 الأحد في مدينة كاستيلون غربي إسبانيا.

وحسب بيان صادر عن الاتحاد التركي للهوكي تحت الماء، فإن المنتخب التركي استحق الفوز بالبطولة، ولاعبي المنتخب قدموا أداء جيدا في جميع المباريات، وذلك خلال الفترة بين 27 يوليو و4 أغسطس.

واحتل المنتخب البريطاني المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره الإسباني بنتيجة 4-2.

الهوكي تحت الماء، مباراة يلعبها فريقان يتألف كل منها من 10 لاعبين، 6 يلعبون بشكل أساسي و4 ينتظرون على مقاعد الاحتياط.

وقبل انطلاق المباراة يتم وضع الكرة في وسط حوض السباحة، ويقف اللاعبون على الحائط الخاص بالمنطقة الدفاعية للفريق إلى حين سماع صوت صفارة البداية، لتبدأ المنافسة على خطف الكرة وتسجيلها في مرمى الخصم. 

في المقابل يستعمل اللاعبون خلال الغطس أجهزة للتنفس من أجل البقاء أطول فترة ممكنة تحت الماء، ويستغرق كل شوط من المباراة حوالي 15 دقيقة باستراحة بين الشوطين مدتها 3 دقائق فقط.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا