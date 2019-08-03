 
مباشر

شاهد.. مقصية روسية على طريقة رونالدو

الرياضة

شاهد.. مقصية روسية على طريقة رونالدو
twitter \ ФК Урал
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7ng

أحرز أندريه بانيوكوف مهاجم أورال يكاترينبورغ هدفا رائعا، السبت، خلال تعادل فريقه 2-2 أمام ضيفه روستوف، في الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى بانيوكوف كرة داخل منطقة الجزاء، من كرة عرضية أرسلها لاعب خط الوسط نيكولاي ديميتروف، في الدقيقة 15، فسددها مباشرة "مقصية" رائعة في المقص الأيسر لحارس مرمى رستوف.

إقرأ المزيد
شاهد.. حدث تاريخي في الدوري الروسي الممتاز
شاهد.. حدث تاريخي في الدوري الروسي الممتاز

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بعد أربع مباريات، واحتل روستوف المركز الثاني في ترتيب الدوري، فيما حل أورال ثالثا.

المصدر: "لينتا.رو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا