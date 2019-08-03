شاهد.. مقصية روسية على طريقة رونالدو

أحرز أندريه بانيوكوف مهاجم أورال يكاترينبورغ هدفا رائعا، السبت، خلال تعادل فريقه 2-2 أمام ضيفه روستوف، في الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى بانيوكوف كرة داخل منطقة الجزاء، من كرة عرضية أرسلها لاعب خط الوسط نيكولاي ديميتروف، في الدقيقة 15، فسددها مباشرة "مقصية" رائعة في المقص الأيسر لحارس مرمى رستوف.

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وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بعد أربع مباريات، واحتل روستوف المركز الثاني في ترتيب الدوري، فيما حل أورال ثالثا.

المصدر: "لينتا.رو"