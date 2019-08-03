كيف تحصل أندية كرة القدم على الأرباح بأرقام جنونية؟

أن تسمع كلمة "ملايين" الدولارات أو اليورو في عالم كرة القدم وأخبار صفقات شراء الأندية للاعبين ورواتبهم تحديدا هو أمر بات اعتياديا، لكن السؤال يبقى من أين كل هذا المال للأندية؟

الصفقات التي كلفت مئات الملايين لم تعد قليلة في الدوريات الأوروبية فهناك البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسيان أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي والويلزي غاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي إدين هازارد لكن تبقى أغلاها مسجلة باسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث دفع باريس سان جيرمان مبلغ 222 مليون يورو للتوقيع معه عام 2017 قادما من برشلونة.

فيما يحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من النادي الكتالوني على أعلى راتب شهري في العالم بين لاعبي كرة القدم بمبلغ 8.3 مليون يورو.

مبالغ كبيرة تتناقلها وسائل الإعلام في صفحات الأخبار الرياضية تضاهي اقتصاد بعض الدول في العالم الثالث، فما هي مصادر أرباح الأندية لإبرام تلك الصفقات؟.

ووفقا لمجلة "فوربس" المختصة بالأرقام المالية فإن نادي مانشستر يونايتد حصد أرباحا بقيمة 737 مليون دولار أمريكي في عام 2018، ويتصدر القائمة حتى ذلك العام، يليه ريال مدريد بـ 735 مليون دولار، وبرشلونة بـ706 مللايين، وتصنف هذه الأندية على أنها الأكثر إنفاقا.

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أما مصادر الدخل أو الأرباح للأندية وخاصة الكبرى منها فتتعدد مصادرها ومنها:

تذاكر المباريات

تعتبر عملية بيع تذاكر المباريات من أهم المصادر للدخل المالي لها، وتتراوح قيمة التذاكر بين 35-70 يورو.

فيما يتضاعف سعر التذكرة في البطولات الكبيرة مثل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام لهذا العام، إذ تراوح سعر التذكرة 70-600 يورو حسب الفئة، ولكل ناد عدد معين من التذاكر.

حقوق البث التلفزيوني

وهنالك عدد كبير من مشجعي كرة القدم الذين يدفعون "اشتراكات" سنوية وشهرية من أجل مشاهدة المباريات عبر التلفاز، ويعتبر البث التلفزيوني من أكثر المصادر التي تقوم بإدخال الأموال على اتحادات كرة القدم قبل توزيعها على الأندية.

وكشفت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا عن الأرباح المالية لأندية إنجلترا من البث التلفزيوني، حيث حصل ليفربول على 149 مليون يورو في الموسم الماضي 2018-2019 ، و148 مليون يورو لمانشستر سيتي.

الجوائز المالية

الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يضخ على الأندية مبالغ من قبل الاتحادات المحلية والقارية والدولية.

وعلى سبيل المثال فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وزع مبلغ 585 مليون يورو على الأندية التي شاركت في البطولة وفقاً للمرحلة التي تشارك بها.

التسويق والتجارة

تملك العديد من أندية كرة القدم متاجر إلكترونية ومتاجر بشكلها العادي تقوم من خلالها ببيع منتجاتها من الملابس والمستلزمات الرياضية.

حقوق الرعاية والشركات المساهمة

تقوم شركات عالمية سواء المتخصصة بالرعاية أم لا بالترويج لنفسها بوضع إسمها على الملاعب وقمصان اللاعبين.

ويحصل مانشستر يونايتد على 191 مليون يورو سنويا من حقوق الرعاية، وريال مدريد على 120 مليون يورو.

بيع اللاعبين

تحاول الأندية خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية والصيفية التخلص من لاعبيها غير المرغول بهم من أجل تمويل صفقات شراء لاعبين جدد.

المصدر: وكالات