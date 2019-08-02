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ما سبب انسحاب نجوم الدوري الأمريكي من منتخب بلادهم قبل المونديال؟

الرياضة

ما سبب انسحاب نجوم الدوري الأمريكي من منتخب بلادهم قبل المونديال؟
AFP STREETER LECKA
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طالت لائحة أسماء نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين المنسحبين من منتخب بلادهم الذي يستعد للدفاع عن لقبه بطل العالم لكرة السلة في المونديال المقرر في الصين بين 31 أغسطس و15 سبتمبر.

وانضم لاعب ارتكاز ديترويت بيستونز أندريه دروموند وجناح لوس أنجلوس كليبرز مونتريزل هاريل إلى لائحة المنسحبين من التشكيلة الأولية للمنتخب الأمريكي.

ويخوض المنتخب البطولة المقبلة بغياب النجوم الكبار الذين انضم إليهم مؤخرا لاعب كليفلاند كافالييرز كيفن لوف وأعلن عدم مشاركته على غرار هداف وأفضل لاعب في الدوري لعام 2018 جميس هاردن، وأنطوني ديفيس المنتقل حديثا إلى لوس أنجوس ليكرز، وداميان ليلارد لاعب ارتكاز بورتلاند ترايل بلايزرز، وتوبياس هاريس، وديمار ديروزان، وإريك غوردون، وسي دجاي ماكولوم، وبرادلي بيل والموهبة الصاعدة زيون وليامسونو.

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وكان "الملك" ليبرون جيمس، ستيفن كوري، كواي لينارد وراسل وستبروك أعلنوا أيضا بأنهم لن يكونوا جزءا من حملة بلادهم في المونديال الصيني، فيما لن يشارك كلاي طومسون وكيفن دورانت بسبب الإصابة.

وتأتي هذه الغيابات بسبب تفضيل بعض اللاعبين الانصراف لتحضيرات فرقهم للموسم المقبل، فيما سيغيب آخرون لأسباب شخصية.

وستجتمع تشكيلة المنتخب الأمريكي الاثنين في لاس فيغاس من أجل خوض معسكر تدريبي لخمسة أيام، استعدادا لخوض مونديال السلة الذي تسعى الولايات المتحدة لكي تكون أول بلد يتوج بلقبه لثلاث مرات متتالية، والانفراد بالتالي بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب والذي تتشاركه مع يوغوسلافيا سابقا (5 لكل منهما).

المصدر: "أ ف ب"

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