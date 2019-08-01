حل "وحيد" أمام برشلونة للتعاقد مع نيمار

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة ليس أمامه سوى حل وحيد للتعاقد مع نيمار الموسم الحالي، وهو اتباع نفس طريقة باريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي من موناكو قبل عامين.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن على برشلونة أن يتبع نفس أسلوب سان جيرمان عندما ضم مبابي من موناكو، بحيث تتم إعارة نيمار إلى برشلونة لموسم واحد مع عملية شراء إلزامية الموسم المقبل.

ويشتهر هذا النوع من الصفقات باسم "صيغة مبابي"، لأن هذه الطريقة اتبعها باريس سان جيرمان حتى لا ينتهك لوائح اللعب المالي النظيف.

ويشعر نيمار ووكيل أعماله بالسعادة لهذا الأمر، لكن باريس سان جيرمان يفضل الحصول على المزيد من الأموال الآن حتى يتمكن من استبدال النجم البرازيلي بنجم آخر.

وتعد القيمة المالية للصفقة نقطة الخلاف الرئيسة التي تعوق إتمامها لأن برشلونة ليس مستعدا لدفع 300 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ويضع برشلونة بين خياراته لتقليل المبلغ انضمام إيفان راكيتيتش أو فيليب كوتينيو إلى باريس سان جيرمان لتخفيض التكلفة النهائية.

ويرتبط نيمار، بعقد مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2022، علما بأنه انتقل إليه قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

المصدر: sport.es