رئيس يوفنتوس يدافع عن ناديه بسبب أزمة رونالدو مع الكوريين

رفض رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي اتهام ناديه بأنه تصرف بطريقة غير مسؤولة بعد غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة ودية أمام نجوم الدوري الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي.

ونفى رئيس يوفنتوس مزاعم عدم احترام رابطة الدوري الكوري الجنوبي، مبررا غياب رونالدو عن المباراة الودية بعدم جاهزية اللاعب للمشاركة، بسبب إجهاد في العضلات بعد المواجهة أمام إنترناسيونالي قبل 48 ساعة فقط من المباراة التي خاضها الفريق في العاصمة الكورية سيئول.

وألقى أنييلي باللوم على الظروف التي سبقت انطلاق المباراة بعدما استغرق الأمر من يوفنتوس أكثر من ساعتين لمغادرة المطار ليصل إلى ملعب المباراة في سيئول بعد 15 دقيقة من الموعد الأصلي للانطلاق.

وتقول الشركة المنظمة للمباراة، إن التعاقد مع رونالدو كان يتضمن مشاركته في 45 دقيقة على الأقل أمام فريق يضم نجوم الدوري الكوري، لكنه لم يشارك في المباراة التي أقيمت في إستاد كأس العالم في سيئول أمام أعداد كبيرة من الجماهير، وفقا لوكالة "رويترز".

Juventus chairman Agnelli sent a strongly-worded letter to the K-League president after they were accused of 'irresponsible behaviour' because Cristiano Ronaldo didn't feature in a friendly.



My story.https://t.co/7aH4BVLxUE — Rohith Nair (@RohithNair) July 31, 2019

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وتشكلت مجموعات عبر الإنترنت للاحتجاج على عدم مشاركة رونالدو في المباراة ليقوم اثنان من المحتجين، بتوكيل محاميا لرفع دعوى قضائية ضد منظمي المباراة.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات تصل إلى 70 ألف وون، أي ما يعادل 60 دولارا عن كل تذكرة، بالإضافة إلى ألف وون مقابل عمولة الحصول على التذكرة، ومليون وون أي نحو 847 دولارا، لكل تذكرة كتعويض عن الضرر النفسي، وبالمجمل، فإن المحتجين يطالبون بالحصول على ملايين الدولارات كتعويضات عن عدم مشاركة رونالدو في المباراة.

وقالت رابطة أندية الدوري الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء، إنها أرسلت خطاب احتجاج إلى يوفنتوس بداعي خرق بنود التعاقد، إلا أن أنييلي سعى إلى توضيح موقف ناديه في هذه القضية لرئيس الرابطة كوون أوه جاب.

ويستعد يوفنتوس، الذي عاد إلى تورينو لمشوار الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي تحت إشراف مدربه الجديد ماوريسيو ساري بمواجهة خارج الأرض أمام بارما في 25 الشهر الحالي.

المصدر: وكالات