زيدان يعلن موقفه من غاريث بيل والغولف

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لن يتدخل في الحياة الشخصية للاعبه الويلزي غاريث بيل، وذلك بعد انتشار صورة لبيل وهو يمارس رياضة الغولف.

وانتشرت صورة لبيل وهو يمارس رياضة الغولف في نفس اليوم الذي خسر فيه فريقه ريال مدريد أمام توتنهام الإنجليزي في بطولة كأس أودي بألمانيا.

وقال زيدان عقب فوز ريال مدريد 5-3 على فنربخشة التركي الأربعاء في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة أودي الودية: "هل أشعر بالضيق من موقف بيل؟ لا أعرف؟ أنا هنا مع اللاعبين ولن أتحدث معكم عن هذا، كنت أتمنى لو كان يتدرب، سنرى عندما نعود إلى مدريد، ولكنني لن أمنع أحدهم من القيام بشيء ما".

وأضاف: "على كل شخص أن يضطلع بمسؤولياته وسنرى ما قام به عندما نعود إلى مدريد، لن أتدخل في حياة بيل الشخصية، لا أعرف إذا كان هذا قلة احترام، لن تقحموني في موقف لا أرغب فيه، لن أجيب بأكثر من ذلك".

PICTURED: Gareth Bale plays golf while Real Madrid lose to Spurs, despite Zinedine Zidane claiming he was 'too ill' to travel... but Welshman's agent says he was on the course to 'clear his head' https://t.co/l72ObDJ2gmpic.twitter.com/qAqQPmlQc4 — MailOnline Sport (@MailSport) July 31, 2019

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ولم يسافر الويلزي مع الفريق الملكي إلى ألمانيا لخوض منافسات البطولة الودية، بسبب عدم تعافيه الكي من إصابة تعرض لها في وقت سابق.

وأكد وكيل أعمال اللاعب جوناثان بارنيت أن بيل كان لديه جولة للعب الغولف، قائلا:" نعم ، لقد كان ذلك لمساعدته على إراحة رأسه من جميع المشاكل".

ويشوب التوتر علاقة المدرب الفرنسي بلاعبه، بعدما أخرج زيدان اللاعب الويلزي من حساباته للموسم الجديد، مع تأكيده في أكثر من مناسبة على أن بيل في طريقه لمغادرة النادي هذا الصيف.

المصدر: dailymail.co.uk