رصدت عدسات الكاميرات الجناح الويلزي، غاريث بيل، وهو يضحك في الوقت الذي كان فريقه ريال مدريد متأخرا بسبعة أهداف لواحد، ويعاني الأمرين، أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

وانتشرت صورة تظهر ابتسامة ساخرة من قبل بيل تجاه مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، في الوقت الذي تعرض فيه فريقه لهزيمة كروية "مذلة"، بثلاثة أهداف مقابل سبعة.

JUST KEEP SMILING AND ONE DAY LIFE WILL GET TIRED OF UPSETTING YOU.



THIS SMILE…IT WILL EITHER WARM THEIR HEART OR PISS THEM OFF….

EITHER WAY YOU WIN!!! YOU ARE DESTINED TO WIN!



Rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiots.#GarethBale#HalaMadridpic.twitter.com/uqNVknnfpM — Fawaz Rasheed (@Fze32) 27. července 2019

وتداولت صحف بريطانية أنباء حول انتقال الجناح الويلزي إلى نادي "جيانغسو ساننغ" الصيني مقابل 1.23 مليون دولار في الأسبوع الواحد.

وربما بالفعل، دق بيل المسمار الأخير في نعش مسيرته مع ريال مدريد بعد 6 مواسم داخل أروقة ملعب "سانتياغو برنابيو"، خاصة وأن زيدان صرح بأن اللاعب على وشك مغادرة النادي، وكشف أن الريال يفاوض الفريق الذي يرغب بضمه.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي قبل مباراته أمام بايرن ميونيخ، حول عدم استدعاء بيل: "من الأفضل للطرفين أن يرحل في أقرب وقت ممكن".

المصدر: وكالات