توتنهام يتوج بلقب كأس "أودي" الودية

أحرز توتنهام لقب كأس أودي الودية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح على بايرن ميونيخ الألماني (6-5) بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما.

وتقدم توتنهام بهدفي الأرجنتيني أريك لاميلا في (د.19) والدنماركي كريستيان أريكسن في (د.59)، قبل أن يعادل الشابان يان-فيتي آرب في (د.61) والكندي ألفونسو ديفيس في (د.81) للبايرن.

وفي ركلات الترجيح، أهدر المدافع جيروم بواتنغ الركلة الأخيرة مانحا توتنهام الفوز 6-5.

المصدر: وكالات