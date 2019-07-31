كأس أودي.. ريال مدريد يستعيد توازنه باكتساح فنربهشة بخماسية

أحرز ريال مدريد المركز الثالث في كأس أودي لكرة القدم، عقب فوزه على فنربهشة التركي 5-3، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا.

وتناوب على خماسية النادي الملكي كل من، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بإحرازه ثلاثة أهداف في (د.12 و27 و52) وناتشو فيرنانديز في (د.62) وماريانو دياز في (د.79). فيما أحرز للنادي التركي، غاري رودريغيز في (د.6) ونبيل درار في (د.34) وأوزان توفان في (د.59).

وأعاد هذا الفوز بعضا من التوازن لريال مدريد، بعدما بدأ "الميرنغي" تحضيراته للموسم الجديد بشكل سيئ، وذلك خلال مبارياته في الكأس الدولية للأبطال، إذ خسر أمام بايرن ميونخ (3-1)، وتعادل مع آرسنال (2-2) وقبل أن يفوز عليه بركلات الترجيح، ثم اختتم البطولة الودية بهزيمة مذلة أمام أتلتيكو مدريد (3-7).

المصدر: وكالات