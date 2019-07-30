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توتنهام يعمق جراح الريال بهزيمة جديدة

الرياضة

توتنهام يعمق جراح الريال بهزيمة جديدة
Globallookpress
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تغلب توتنهام على ريال مدريد بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أودي الودية، على ملعب "أليانز أرينا".

ويدين توتنهام بالفضل لقائده، هاري كين، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.22).

وسيلتقي توتنهام في النهائي مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفنربهشة، بينما سيواجه ريال مدريد الخاسر من المباراة على المركز الثالث، غدا الأربعاء.

المصدر: وكالات

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