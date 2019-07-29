الفرنسي إيفرا يعتزل كرة القدم

أعلن الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، اليوم الاثنين، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة مليئة بالألقاب استمرت 20 عاما.

ولعب إيفرا في مانشستر يونايتد بين عامي 2006 و2014، وفاز بتسعة ألقاب كبيرة بينها خمسة للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وخاض أكثر من 700 مباراة إجمالا مع النادي و81 مع منتخب فرنسا.

Former #MUFC defender @Evra has announced his retirement from football.



Thanks for the memories, Patrice! ❤️ pic.twitter.com/LAsKKfLIB9 — Manchester United (@ManUtd) July 29, 2019

وقال اللاعب البالغ عمره 38 عاما، الفائز بلقبين للدوري الإيطالي مع يوفنتوس عقب رحيله عن يونايتد، إنه سينتقل إلى مجال التدريب.

وأكد إيفرا، في مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن "مسيرتي في الملاعب انتهت رسميا.. بدأت العمل للحصول على رخصة التدريب الثانية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2013، والآن أريد الانتهاء منها والبدء في الحصول على الرخصة الأولى".

699 games

1x Champions League

1x FIFA Club World Cup

5x Premier League

3x League Cup

3x Serie A

2x Coppa Italia

1x Supercoppa Italiana

1x Ligue 1

1x Coupe de la Ligue@Evra retires from the game he loved ❤️ pic.twitter.com/5hWiEOjhKx — B/R Football (@brfootball) July 29, 2019

وبعد فترته في يوفنتوس، انتقل إيفرا إلى أولمبيك مرسيليا، لكنه فسخ عقده مع النادي الفرنسي بالتراضي في 2017، عقب ركله أحد المشجعين في مباراة بالدوري الأوروبي، ليتم حرمانه من المشاركات الأوروبية لنهاية الموسم.

ولعب إيفرا في الموسم الماضي مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي وقع معه عقدا قصير الأمد.

المصدر: وكالات