الفرنسي إيفرا يعتزل كرة القدم
أعلن الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، اليوم الاثنين، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة مليئة بالألقاب استمرت 20 عاما.
ولعب إيفرا في مانشستر يونايتد بين عامي 2006 و2014، وفاز بتسعة ألقاب كبيرة بينها خمسة للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
وخاض أكثر من 700 مباراة إجمالا مع النادي و81 مع منتخب فرنسا.
Former #MUFC defender @Evra has announced his retirement from football.— Manchester United (@ManUtd) July 29, 2019
Thanks for the memories, Patrice! ❤️ pic.twitter.com/LAsKKfLIB9
وقال اللاعب البالغ عمره 38 عاما، الفائز بلقبين للدوري الإيطالي مع يوفنتوس عقب رحيله عن يونايتد، إنه سينتقل إلى مجال التدريب.
وأكد إيفرا، في مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن "مسيرتي في الملاعب انتهت رسميا.. بدأت العمل للحصول على رخصة التدريب الثانية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2013، والآن أريد الانتهاء منها والبدء في الحصول على الرخصة الأولى".
699 games— B/R Football (@brfootball) July 29, 2019
1x Champions League
1x FIFA Club World Cup
5x Premier League
3x League Cup
3x Serie A
2x Coppa Italia
1x Supercoppa Italiana
1x Ligue 1
1x Coupe de la Ligue@Evra retires from the game he loved ❤️ pic.twitter.com/5hWiEOjhKx
وبعد فترته في يوفنتوس، انتقل إيفرا إلى أولمبيك مرسيليا، لكنه فسخ عقده مع النادي الفرنسي بالتراضي في 2017، عقب ركله أحد المشجعين في مباراة بالدوري الأوروبي، ليتم حرمانه من المشاركات الأوروبية لنهاية الموسم.
ولعب إيفرا في الموسم الماضي مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي وقع معه عقدا قصير الأمد.
المصدر: وكالات