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"جيانغسو" يضم سانتيني وينهي آمال بيل في اللعب بالصين

الرياضة

جيانغسو يضم سانتيني وينهي آمال بيل في اللعب بالصين
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تعاقد جيانغسو سونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني، الأمر الذي ينهي سعي النادي للتعاقد مع الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد.

وجاء التعاقد مع سانتيني، الذي أعلنه النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين، جنبا إلى جنب للتعاقد مع المدافع البرازيلي ميراندا من إنترناسيونالي الإيطالي، أي أن النادي بات لديه بالفعل خمسة لاعبين أجانب.

وتسمح لوائح الدوري الصيني الممتاز بالتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب، ومن المتوقع أن يرحل المدافع الإيطالي غابرييل باليتا قريبا لتكتمل تعاقدات جيانغسو بضم سانتيني.

وكان من المتوقع أن يتعاقد جيانغسو مع بيل قبل غلق فترة الانتقالات في الدوري الصيني بعد غد الأربعاء، حيث تردد أن الدولي الويلزي سيحصل على نحو مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح أحدث وأبرز التعاقدات في الدوري الصيني.

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لكن تقارير أشارت أمس الأحد، إلى أن مفاوضات انتقال بيل (30 عاما) إلى جيانغسو انهارت عقب رفض ريال مدريد رحيله مجانا.

المصدر: رويترز

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