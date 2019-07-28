 
مباشر

مفاجأة.. ريال مدريد يوقف صفقة انتقال بيل إلى الدوري الصيني

الرياضة

مفاجأة.. ريال مدريد يوقف صفقة انتقال بيل إلى الدوري الصيني
Reuters SUSANA VERA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6ns

فجرت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن نادي ريال مدريد الإسباني أوقف صفقة انتقال نجمه الويلزي غاريث بيل إلى الدوري الصيني الممتاز.

وذكرت شبكة "Sky Sports News"، أن "صفقة انتقال بيل إلى نادي جيانغسو سونينغ الصيني قد تعثرت"، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن بيل على أعتاب الانتقال إلى فريق جيانغسو سونينغ، بعقد لمدة 3 أعوام، سيحصل بموجبه على راتب أسبوعي قدره 1 مليون جنيه إسترليني، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يتقاضى هذا الراتب الأسبوعي.

إقرأ المزيد
تقارير.. بيل يصل الصين لإتمام عملية انتقاله لـ
تقارير.. بيل يصل الصين لإتمام عملية انتقاله لـ"جيانجسو"

ومع ذلك، فيتوقع رحيل صاحب الـ 30 عاما عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد تراجع مستواه، وتصريح المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان، بأن الجناح الويلزي خارج خططه للموسم المقبل.

المصدر: skysports

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تونس تضع الداعية المصري وجدي غنيم على لائحة الممنوعين من دخول أراضيها.. هذا ما قاله عن الرئيس الراحل