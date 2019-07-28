مفاجأة.. ريال مدريد يوقف صفقة انتقال بيل إلى الدوري الصيني

فجرت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن نادي ريال مدريد الإسباني أوقف صفقة انتقال نجمه الويلزي غاريث بيل إلى الدوري الصيني الممتاز.

وذكرت شبكة "Sky Sports News"، أن "صفقة انتقال بيل إلى نادي جيانغسو سونينغ الصيني قد تعثرت"، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

Gareth Bale's move to Chinese Super League club Jiangsu Suning has fallen through. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 28, 2019

وكانت العديد من التقارير أكدت أن بيل على أعتاب الانتقال إلى فريق جيانغسو سونينغ، بعقد لمدة 3 أعوام، سيحصل بموجبه على راتب أسبوعي قدره 1 مليون جنيه إسترليني، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يتقاضى هذا الراتب الأسبوعي.

إقرأ المزيد

ومع ذلك، فيتوقع رحيل صاحب الـ 30 عاما عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد تراجع مستواه، وتصريح المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان، بأن الجناح الويلزي خارج خططه للموسم المقبل.

المصدر: skysports