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شاهد.. بيل يصل الصين لإتمام عملية انتقاله لـ"جيانجسو"

الرياضة

شاهد.. بيل يصل الصين لإتمام عملية انتقاله لـ
شاهد.. بيل يصل الصين لتوقيع أغلى عقد في تاريخ كرة القدم
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تناقلت عدة مواقع مقطع فيديو لوصول الويلزي، غاريث بيل، إلى الصين، لإتمام انتقاله إلى جيانجسو الصيني قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصفتها تقارير إعلامية بالخرافية.

وظهر في الفيديو، بيل وهو ينزل من الطائرة بصحبة مسؤولين صينيين، قبل التوجه إلى مقر نادي جيانجسو.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن بيل سيتقاضى مع فريقه الجديد 1 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يتقاضى هذا المقدار من الراتب الأسبوعي.

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وكان من المتوقع رحيل صاحب الـ30 عاما عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد تراجع مستواه، وتصريح المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان، بأن الجناح الويلزي لا يدخل ضمن خططه للموسم المقبل.

وخاض بيل في الموسم الماضي 42 مباراة مع الريال في كافة المسابقات، وسجل 14 هدفا مع 6 تمريرات حاسمة.

المصدر: sportmail.ru

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